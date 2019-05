Frosinone, Baroni: «Dionisi gioca. Paganini da valutare»

Conferenza stampa di vigilia per Marco Baroni. Le dichiarazioni dell’allenatore prima di Frosinone-Chievo, ultima giornata di campionato

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato tra Frosinone e Chievo. Le sue parole: «Non so se giocheremo con i tre attaccanti sin dall’inizio o a gara in corso. Dionisi partirà sicuramente dall’inizio. Ciofani? Vediamo, Trotta ha fatto una buona gara contro il Milan».

Prosegue Baroni: «Devo valutare Paganini che ha preso un brutto pestone e dobbiamo capire se è convocabile. Capitano potrebbe partire dall’inizio insieme ad Ariaudo. Poi ci sarà Brighenti. Simic? Vediamo? Ho parlato con lui ma è arrivato, si è infortunato ed è stato fuori. Ora non so se portarlo dentro dopo tanto tempo».