L’anticipo di Serie A sarà Frosinone-Chievo: sfida di commiato tra due club che lasceranno la Serie A

L’anticipo di Serie A di sabato sarà Frosinone-Chievo. Un match tra le ultime della classe che sarà anche anticipo di un confronto che vedremo l’anno prossimo in un’altra categoria, la Serie B. Per i ciociari sarà l’occasione di un commiato dal pubblico dello Stirpe che quest’anno ha portato più sfortuna che fortuna. Per i clivensi, una sfida per salvare l’orgoglio e salutare un altro veterano.

Nella prossima stagione di Serie A, Chievo e Frosinone lasceranno il passo rispettivamente a Brescia e Lecce promosse. E chissà, l’ultimo confronto nella massima categoria tra le due formazioni potrà essere antipasto di un duello che, in Serie B, potrebbe infiammare la lotta promozione.