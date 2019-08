Frosinone, Ciofani dice addio: trovato l’accordo con un club di B

La bandiera Ciofani dice addio al Frosinone: intesa trovata, l’attaccante lascerà i ciociari. Ecco dove andrà

Daniel Ciofani lascerà il Frosinone per vestire la maglia della Cremonese. L’attaccante classe 1985 pronto ad una nuova sfida dopo 6 stagioni nel club ciociaro.

Il Frosinone e la Cremonese hanno trovato l’accordo: 1,1 per il cartellino del giocatore, come riporta Alfredo Pedullà. Rastelli non vede l’ora di avere a disposizione Daniel Ciofani, che rinforzerà sensibilmente il reparto offensivo della Cremonese.