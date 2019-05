Frosinone, due importanti ritorni in vista della sfida contro il Milan

Nella seduta d’allenamento odierna sono tornati in gruppo sia Pinamonti che Paganini: entrambi a disposizione per il Milan

Nel pomeriggio di ieri alBenito Stirpe di Frosinone,i giallazzurri, hanno lavorato in vista della penultima giornata di campionato che vedrà il Frosinone di scena a San Siro, sponda Milan.

Buone notizie per il tecnico Marco Baroni che ha ritrovato Pinamonti e Gori, entrambi in gruppo dopo gli impegni con la Nazionale U20. Per Salamon e Gori solo terapie, mentre Chibsah ha lavorato a parte. Per il resto della rosa a disposizione esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto.