Frosinone, Marco Baroni potrebbe essere l’allenatore dei ciociari anche in Serie B: il presidente Stirpe si pronuncerà a campionato concluso

«Se mi sento in discussione? Siamo sempre in discussione, sono molto severo anche verso di me. Ora pensiamo solo a dare il meglio, poi dal 26 maggio in poi si faranno le opportune considerazioni». Parola di Marco Baroni che al termine dell’ennesima sconfitta del suo Frosinone, ci tiene a sottolineare che il suo futuro è tutto fuorché delineato.

Al termine del campionato ci sarà un confronto con il presidente Stirpe per testare la volontà dell’ex tecnico del Benevento di proseguire con i ciociari. Non è escluso che a fine stagione le strade si separino.