Frosinone-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Frosinone-Inter streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019

Frosinone-Inter streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019. Domenica 14 aprile alle ore 20,30, allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, la squadra di Marco Baroni riceve i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti. Gialloblù penultimi in classifica con 23 punti e reduci dalla vittoria di Firenze; Inter (57) terza e proveniente dalla vittoria casalinga sull’Atalanta. Nella sfida d’andata, vittoria nerazzurra a San Siro per 3-0. Adesso è di nuovo Frosinone contro Inter: ciociari per continuare a credere nella salvezza, meneghini per rafforzare il terzo posto.

Frosinone-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box), Sky Sport Serie A (202) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Frosinone-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 14 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – Sky Go

Stadio: Benito Stirpe (Frosinone)

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia)

Frosinone-Inter, probabili formazioni

FROSINONE – Baroni non può contare sugli squalificati Salamon e Viviani ed è orientato a confermare il rodato 3-5-2. Gialloblù previsti in campo con Sportiello tra i pali, Goldaniga, Ariaudo e Capuano in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Paganini, Chibsah, Maiello e Valzania; a completare il reparto, sulla sinistra uno tra Beghetto e Molinaro. In attacco, probabile spazio a Pinamonti e Ciano, ma si tengono pronti anche Trotta e Ciofani.

INTER – Spalletti, oltre al lungodegente Vrsaljko non può contare sull’infortunato Brozovic. Diversi i dubbi di formazione per l’allenatore nerazzurro che dovrebbe schierare Handanovic in porta, D’Ambrosio, de vrij, Skriniar e Asamoah in linea di difesa: a centrocampo, a fianco di Borja Valero, ballottaggio tra Gagliardini e Vecino. Sulla trequarti sono pronti Politano, Nainggolan e Perisic (i primi due insidiati dal 1′ da Candreva e Joao Mario). Da unica punta titolare, Icardi pare favorito dal 1′ su Lautaro Martinez.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Borja Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA