Frosinone, il Nesta-allenatore e il tabù dei playoff: i dettagli

Nuovo allenatore Frosinone, Nesta alla sua seconda stagione in Serie B: le tappe della sua carriera e il tabù dei playoff. I dettagli

Il Nesta-giocatore ha bisogno di poche presentazioni. Ma del Nesta-allenatore si è sentito parlare poco. Il patron del Frosinone ha deciso di scommettere sull’ex difensore di Lazio e Milan per riconquistare la Serie A. Ma perché è una scommessa? Perché Nesta sarà alla sua seconda stagione in Serie B: ma alla prima, con il Perugia, ha conquistato i playoff (dopo l’esclusione del Palermo): con eliminazione per mano del Verona poi promosso.

La sua avventura da allenatore, invece, è cominciata negli Stati Uniti, al Miami FC. Alla sua seconda stagione ha chiuso al primo posto, ma è poi stato eliminato in semifinale. Un tabù, quello dei playoff: ma c’è tutto il tempo per sfatarlo e chissà, con il Frosinone potrebbero anche non servire.