Frosinone-Parma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019. allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, la squadra di Marco Baroni riceve la compagine guidata da Roberto D’Aversa. Ciociari penultimi in classifica con 17 punti e reduci dalla sconfitta interna control la Spal. Parma in posizione tranquilla con 33. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 al ‘Tardini’. Adesso è di nuovo Frosinone contro Parma: ciociari per alimentare le residue speranze salvezza, emiliani per avvicinare la salvezza aritmetica. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A

al 13′ pt Pinamonti sblocca il match: il talento nerazzurro aggredisce il primo palo sfruttando al meglio l’occasione sciupata da Trotta. L’attaccante colpisce col mancino e trova la rete;

al 18′ l’arbitro dopo un colloquio prolungato con il VAR convalida la rete di Barillà, inizialmente annullata. Il giocatore ha trovato il gol deviando il sinistro da fuori area di Gagliolo!

al 43′ pt Valzania riporta in vantaggio il Frosinone! Il centrocampista trova la gioia personale con caparbietà, sugli sviluppi dell’azione che ha portato alla traversa di Pinamonti;

al 13′ st Ceravolo trasforma un rigore in maniera ineccepibile: cannonata sotto la traversa e Sportiello impassibile.