Frosinone-Parma 2-2: risultato e cronaca in diretta live

Frosinone-Parma, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Le speranze di salvezza per il Frosinone, penultimo in classifica con soli 17 punti, sono appese a un filo. Per tentare l’impresa, in queste ultime nove giornate di campionato, sarà necessario fin da subito provare a risalire la china contro un Parma che non riesce più a ritrovare lo smalto della prima sorprendente parte di stagione. Entrambe arrivano da risultati pesantemente negativi, specie per gli uomini di Baroni che hanno perso due scontri diretti. Per l’occasione infrasettimanale, il tecnico dei ciociari non avrà a disposizione Federico Viviani ma sarà probabile l’impiego dell’ex di turno Chibsah, con Paganini esterno. I crociati, invece, si presentano fortemente decimati al Benito Stirpe, con gli assenti illustri Bruno Alves e Gervinho. Ecco la cronaca live del match.

Frosinone-Parma 2-2: tabellino

Marcatori: 13′ pt, Pinamonti (F); 21′ pt, Barillà (P); 47′ pt, Valzania (F); 13′ st, rig. Ceravolo (P)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Capuano, Paganini, Valzania, Sammarco, Brighenti, Trotta, Beghetto, Ciano, Pinamonti.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Schiappacasse (7′ st, Ceravolo), Sprocati.

Arbitro: Gianluca Manganiello

Note: Ammonizioni: Sierralta (P), Brighenti (F), Valzania (F), Gazzola (P), Capuano (F), Ceravolo (P)

Frosinone-Parma: diretta live e sintesi

16’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, la conclusione di Ciano finisce alta sopra la traversa

15’ ˗ Scozzarella stende Paganini sui 25 metri: calcio di punizione

14’ ˗ Trattenuta volontaria e plateale di Ceravolo su Sammarco: ammonizione per lui

13’ ˗ GOL PARMA!!! Ceravolo trasforma il calcio di rigore, con un preciso, secco tiro centrale vincente

12’ ˗ In ritardo Sammarco frana addosso a Siligardi. L’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Parma

11’ ˗ Occasione Frosinone. Sugli sviluppi del calcio di punizione, Salamon, completamente libero, prova a chiudere la traiettoria del tiro con il piatto destro ma la conclusione finisce a lato del palo

10’ ˗ Valzania finisce a terra dopo un netto fallo di Kucka sull’out di sinistra: calcio di punizione

8’ ˗ Occasione Parma. Sierralta si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, dopo la sponda di un compagno, ma la sua conclusione di testa è imprecisa e finisce sul fondo

7’ ˗ Prima sostituzione dell’incontro: esce Schiappacasse, entra Ceravolo

6’ ˗ Spinta di Brighenti su Schiappacasse

5’ ˗ Preziosa giocata di Pinamonti sul fondo, conclusa con un tentativo di passaggio in mezzo all’area, recepito e allontanato dalla difesa

4’ ˗ Sportiello, fuori area, allontana in maniera decisamente ed eccessivamente disinvolta ma la sua scelta si è rivelata vincente

2’ ˗ Eccesso di foga per Paganini nei confronti di Barillà: calcio di punizione per il Parma

2’ ˗ Kucka tenta il tiro da distanza siderale ma la sua sconsiderata conclusione finisce in tribuna

1′ – Le squadre sono tornate in campo per la seconda frazione: è la squadra ospite a battere questa volta

SINTESI PRIMO TEMPO: Inizio di incontro decisamente convincente dei padroni di casa che partono con determinazione, più grinta, trovando diverse conclusioni. Come al solito il Parma attende, lasciando agli avversari il compito di fare la partita. Proprio in virtù di questa maggiore spinta offensiva, la squadra di Baroni passa in vantaggio con Pinamonti. La reazione del Parma non si fa attendere e, in maniera anche fortunosa, riesce a recuperare lo svantaggio, con Barillà, per un gol confermato dal VAR dopo qualche minuto. Il Frosinone, come se nulla fosse successo, si riversa nuovamente in avanti, mettendo alle strette i Ducali, con una serie di occasioni ravvicinate. La partita tende poi a perdere di intensità, con il gioco che si mantiene per lo più a centrocampo. Nei minuti di recupero, il Frosinone passa nuovamente in vantaggio con una conclusione tanto potente quanto precisa di Valzania, dal limite dell’area.

49’ ˗ Finisce qui il primo tempo: è 2˗1 per il Frosinone

49’ ˗ Sprocati tenta il tiro da lunga distanza: calcia bene ma il tiro non può incutere timore

47’ ˗ GOL FROSINONE!!! Valzania recupera palla al limite dell’area che, con un bolide di collo esterno destro, infila il pallone direttamente sotto l’incrocio dei pali

47’ ˗ Occasione Frosinone. Pinamonti tenta la conclusione spettacolare, con una girata di destro che si stampa sul palo

45’ ˗ Assegnati 4’ di recupero

45’ ˗ Cross di Valzania dal fondo: Sepe blocca senza problemi

44’ ˗ Placcaggio senza complimenti di Capuano, a fermare il contropiede di Sprocati: ammonizione

43’ ˗ Sugli sviluppi del calcio piazzato, Ciano mette in mezzo un pallone interessante, respinto di testa da Kucka

41’ ˗ Brutto scontro tra Gazzola e Beghetto: ammonizione per il parmense

38’ ˗ Colpo alla testa per Brighenti, costretto a uscire dal campo per le cure mediche

37’ ˗ Schiappacasse spreca l’ennesima occasione, dimostrandosi poco convinto nel pressing sulla difesa

32’ ˗ Pessima figura di Scozzarella, che manca completamente il pallone al limite dell’area, consentendo al Frosinone di ripartire

29’ ˗ Occasione Frosinone. Trotta tenta il tiro dal limite dell’area: la sua conclusione, eccessivamente in anticipo finisce direttamente sul fondo

28’ ˗ Sammarco agganciata da Barillà in mezzo al campo: calcio di punizione per il Frosinone

27’ ˗ Ammonizione anche per Valzania, per eccesso di foga

25’ ˗ Ammonizione per Brighenti, per fallo su Sprocati

24’ ˗ Trotta prova il tiro da distanza siderale ma la conclusione finisce direttamente in tribuna

24’ ˗ Sammarco tenta il cross conquistato senza problemi da Sepe

21’ ˗ GOL PARMA!!! In maniera decisamente fortunosa, Barillà riporta il risultato in parità con una deviazione ravvicinata, sul tiro di Gagliolo

18’ ˗ Gol annullato al Parma: fischiato fuorigioco in attesa del VAR

16’ ˗ Occasione Frosinone. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dai 25 metri, Ciano va vicinissimo al raddoppio con una conclusione che rasenta il palo

13’ ˗ GOL FROSINONE!!! Valzania crossa in mezzo all’area trovando Andrea Pinamonti che aggancia e spara in rete sulla sinistra

12’ ˗ Ammonizione per Sierralta

11’ ˗ Siligardi riesce a conquistare un prezioso calcio d’angolo

9’ ˗ Occasione Frosinone. Cross di Beghetto dalla sinistra, Pinamonti incoccia con la testa ma Gagliolo devia in calcio d’angolo

7’ ˗ Sugli sviluppi del calcio da fermo, Barillà anticipa Paganini respingendo con un ottimo disimpegno

6’ ˗ Brutto fallo da dietro di Gagliolo: calcio di punizione dai 25 metri, leggermente defilato

5’ ˗ Sportiello si prende un rischio enorme con una corta respinta: Kucka tenta il pallonetto ma la conclusione è totalmente sbagliata

4’ ˗ In ritardo, Gazzola colpisce Valzania: calcio di punizione, sprecato, per il Frosinone dai 30 metri

4’ ˗ Fuorigioco fischiato a Trotta

3’ ˗ Pressing vincente in mezzo al campo da parte di Brighenti: fallo laterale per il Parma

2’ ˗ Ottima sponda di Pinamonti per l’inserimento di Beghetto: il suo passaggio centrale viene, però, allontanato dalla difesa

1’ ˗ Manganiello fischia l’inizio del match: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Frosinone e Parma hanno fatto il loro ingresso in campo e sono pronte a dare inizio all’incontro valido per la 30° giornata di Serie A

Frosinone-Parma: formazioni ufficiali

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Capuano, Paganini, Valzania, Sammarco, Brighenti, Trotta, Beghetto, Ciano, Pinamonti.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Schiappacasse, Sprocati

Frosinone-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Qui Frosinone. I ciociari arrivano a questa sfida con l’unico obiettivo possibile: la vittoria casalinga, che non arriva dallo scorso dicembre. Serve un cambio di rotta immediato per provare ancora a tentare la scalata verso la salvezza. Per l’occasione Baroni, nel tentativo di riscattare le sconfitte contro le dirette concorrenti Empoli e SPAL, non avrà a disposizione Viviani mentre i dubbi in difesa e a centrocampo vedono il ballottaggio tra Ariaudo e Capuano, da una parte, e Chibsah e Zampano dall’altra.

Qui Parma. Anche i Ducali non arrivano al meglio a questa importante sfida, dopo le due sconfitte contro Lazio e Atalanta. La possibilità di concorrere per un posto in Europa è ormai pregiudicata ma la squadra di D’Aversa, che ad oggi è piuttosto tranquilla dalla zona calda, non dovrà sedersi sugli allori, perché i 33 punti in classifica non corrispondono necessariamente a sicura certezza. Il tecnico dovrà rinunciare a due elementi importantissimi come Bruno Alves e Gervinho, con Ceravolo fortemente in dubbio. Al suo posto, potrebbe iniziare dal primo minuto Schiappacasse con Gagliolo al posto del portoghese in difesa.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Ariaudo; Chibsah, Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

Frosinone-Parma: precedenti

Quella che andrà in scena al Benito Stirpe di Frosinone tra i padroni di casa e il Parma sarà la prima occasione di confronto nella massima categoria, dal momento che l’unico precedente tra le due formazioni risale all’andata, al Tardini, terminata 0˗0. L’ultima doppia sfida risale alla scorsa stagione, in Serie B, con una vittoria per parte. Sorprendentemente, la squadra di casa non è ancora riuscita a ottenere un successo in casa e le uniche tre vittorie sono state tutte frutto di successi esterni. Inoltre, la squadra di Baroni non vince dallo scorso dicembre. Il Parma, che ha quasi il doppio dei punti dei ciociari, 34, dopo un ottimo inizio è incappato in una spirale negativa che gli ha impedito di puntare alla zona Europa League. I Ducali hanno conquistato 5 vittorie esterne ma, lontano dalle mura amiche, non vincono da quattro trasferte.

Frosinone-Parma: arbitro

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo l’arbitro designato dall’AIA per dirigere la sfida tra Frosinone e Parma. Per il fischietto piemontese, classe ’81 e analista finanziario di professione, sarà la 14° presenza in stagione tra Serie A e Coppa Italia. Per l’occasione, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Antonino Santoro di Catania e Michele Lombardi di Brescia, il quarto uomo sarà Valerio Marini di Roma 1, mentre alla postazione VAR siederanno Aleandro Di Paolo di Avezzano e Fabrizio Posado di Bari.

