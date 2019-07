Frosinone, Salvini: «Ciano? Il Parma ci ha provato: ecco la situazione»

Frosinone, Ernesto Salvini fa il punto sul mercato dei ciociari soffermandosi su Ciano. Ecco le sue parole

Il direttore tecnico del Frosinone, Ernesto Salvini, ha fatto il punto sul mercato dei ciociari in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com: «Questa è già una rosa adeguata per aspirare a fare una stagione da protagonisti».

Salvini ha poi proseguito parlando di Ciano, obiettivo di alcune squadre di Serie A (tra cui il Parma): «Ciano? Ci sono squadre che lo seguono. Non è scontento e non vuole andar via. Siamo in attesa che qualcuno faccia delle richieste opportune. Fatta eccezione per il Parma, ho sentito parlare di altre società ma per ora c’è poco da dire».