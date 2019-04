Frosinone-Spal 0-1: cronaca, risultato, pagelle e tabellino

Frosinone-Spal, 29ª giornata Serie A 2018/2019: risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Frosinone non spezza l’incantesimo dello Stirpe e viene sconfitto ancora in casa da una cinica Spal che capitalizza una delle poche occasioni create e conquista tre punti preziosissimi nella lotta per la salvezza. Ferraresi in vantaggio al 13′ con Vicari, bravo a colpire di testa su corner, spiazzando Sportiello. Ciociari sfortunati che colgono due legni con Sammarco e Ciofani. Adesso per la squadra di Baroni, le speranze di acciuffare la salvezza sono ridotte ad un lumicino.

Frosinone-Spal 0-1: tabellino

Marcatori: al 13′ Vicari (S)

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Ariaudo 5,5 (dal 77′ Dionisi s.v), Salamon 5,5, Brighenti 6; Paganini 6, Ghiglione 5,5 (dal 54′ Ciano 5), Viviani 6 (dal 27′ Sammarco 6), Valzania 5,5, Beghetto 5,5; Pinamonti 6, Ciofani 6. All. Baroni.

Spal (3-5-2): Viviano 6,5; Cionek 6,5, Vicari 7, Bonifazi 6; Lazzari ,6,5, Kurtic 6 (dal 69′ Valoti) 6, Missiroli 6, Murgia 6 (dal 56′ Schiattarella 6), Fares 6,5; Antenucci 6, Petagna 6 (dall’85’ Felipe s.v). All. Semplici.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.

Note: ammoniti Valzania, Cionek, Kurtic, Valoti, Salamon e Dionisi

Frosinone-Spal: diretta live e sintesi

93′ FISCHIO FINALE – Vince la Spal di misura, per i ciociari due pali e tante opportunità sprecate. Per i ciociari la retrocessione è sempre più vicina.

89′ Sono tre i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

86′ Ammonito anche Dionisi, nervi tesi in campo in questo convulso finale. Ciociari che attaccano a pieno organico.

85′ Esce Petagna, entra Felipe. Semplici serra le fila in difesa per proteggere il vantaggio.

84′ Ammonito anche Salamon per gioco scorretto.

77′ Frosinone a trazione anteriore, esce Ariaudo ed entra Dionisi.

72′ Valoti stende Ciano e viene ammonito.

69′ Secondo cambio per Semplici che inserisce Valoti al posto di Kurtic.

66′ Spal tutta arroccata a difesa del vantaggio, i ciociari premono costantemente ma non riescono a trovare lo spunto vincente.

58′ Ammonito Kurtic per fallo su Brighenti.

56′ Un cambio per parte, Schiattarella rileva Murgia nella Spal mentre Ciano prende il posto di Ghiglione nel Frosinone.

49′ TRAVERSA DI CIOFANI, ancora sfortunati i ciociari fermati dal montante dopo una corta respinta di Viviani sulla conclusione di Valzania, Ciofani manca il pareggio spedendo il pallone sulla traversa.

48′ Ammonito Cionek per la Spal.

46′ Al via la ripresa, è la Spal a muovere il primo pallone.

45′ FINE PRIMO TEMPO – La prima frazione si chiude con una conclusione di Paganini che termina di poco a lato. Di Bello aveva concesso due minuti di recupero.

42′ Fares pericoloso, la sua conclusione dal limite finisce di poco alta sopra la traversa.

36′ PALO DI SAMMARCO – Sfortunata la formazione locale che coglie un legno con il neo entrato con una gran botta dalla distanza.

27′ Viviani si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Sammarco. Brutta tegola per i padroni di casa.

25′ Prima grande occasione per il Frosinone con Pinamonti che calcia di un soffio a lato dopo un errore di Lazzari in copertura.

21′ Ammonito Valzania per un fallo evidente su Murgia.

18′ Assordante l’incitamento dei tifosi locali, ma il risultato vede ancora i ciociari soccombere. Un eventuale sconfitta eliminerebbe virtualmente il Frosinone dalla lotta per la salvezza.

13′ GOL DELLA SPAL – Ferraresi in vantaggio con Vicari con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Kurtic.

9′ – Ritmi blandi in questo avvio di partita nel quale il gioco staziona a metà campo con pochissime emozioni nelle due aree di rigore.

5′ – Moduli speculari per le due formazioni che si stanno ancora studiando. Portieri inoperosi in questi primissimi scampoli di match.

1′ – Gara iniziata allo Stirpe, con i ciociari che battono il calcio d’inizio. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per la morte del coordinatore dello staff sanitario del Frosinone, avvenuta in settimana.

Frosinone-Spal: formazioni ufficiali

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Ariaudo, Salamon, Brighenti; Paganini, Ghiglione, Viviani, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. All. Baroni.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici.

Frosinone-Spal: probabili formazioni e pre-partita

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, D. Ciofani.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Frosinone-Spal Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.