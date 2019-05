Frosinone-Udinese 1-3: Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Frosinone-Udinese, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Udinese sbanca lo Stirpe e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Ottima prestazione di De Paul, decisivo per la vittoria della truppa di Tudor. Succede tutto nel primo tempo: primo gol del vantaggio di Okaka, poi partita archiviata negli ultimi 5 minuti con Samir e ancora Okaka. Nel secondo tempo, passeggia l’Udinese: gol della bandiera del Frosinone nel finale con Dionisi.

Frosinone-Udinese: tabellino

Marcatori: 11′ Okaka (U), 41′ Samir (U), 44′ Okaka (U), 85′ Dionisi (F)

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi 6; Capuano 5,5, Ariaudo 5, Brighent 5,5i; Paganini 6, Valzania 5,5 (81′ Maiello s.v.), Sammarco 5, Beghetto 6,5; Ciano 6 (73′ Zampano 6); Pinamonti 5,5, Ciofani 5(65′ Dionisi 7). Allenatore: Marco Baroni

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5 ; De Maio 5,5 , Nuytinck 6 (77′ Troost-Ekong 6), Samir 7; Stryger Larsen 6,5, Mandragora 5,5 , Sandro 5,5 (62′ Hallfredsson 6), De Paul 7,5, D’Alessandro 6; Okaka 7,5, Lasagna 6,5. Allenatore: Igor Tudor

Note: Ammoniti: Okaka (U), Ciano (F)

Frosinone-Udinese: diretta live

85′ GOL DELLA BANDIERA DEL FROSINONE: HA SEGNATO DIONISI

81′ Ultimo cambio per i ciociari: Maiello per Valzania

77′ Esce Nuytinck per l’Udinese, al suo posto Troost-Ekong

73′ Secondo cambio Frosinone: Zampano per Ciano

65′ Cambia anche per il Frosinone: Dionisi per Ciofani

62′ Cambio Udinese: Hallfredsson per Sandro

54′ Giallo anche per Sandro

52′ Ammonito Ciano

Finisce il primo tempo

45′ – TRIS DI OKAKA, DOPPIETTA PER LUI! Ancora gran giocata di De Paul per Lasagna che serve Okaka. Il numero 7 deve solo appoggiarla in rete

41′ – GOL DI SAMIR, RADDOPPIO UDINESE! Splendido assist di De Paul da calcio piazzato: colpo di tsta vincente del difensore

31′ – Ammonito Okaka

11′ – GOL DI OKAKA, UDINESE IN VANTAGGIO! Progressione e destro preciso, Bardi battuto

1′ – E’ iniziata Frosinone-Udinese

Frosinone-Udinese: formazioni ufficiali

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Valzania, Sammarco Beghetto; Ciano; Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Marco Baroni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. Allenatore: Igor Tudor

Frosinone-Udinese Streaming: dove vederla in tv

