Giuseppe Furino, ex giocatore della Juventus, ha parlato al Salone del Libro di Allegri e del prossimo allenatore bianconero

(DAL NOSTRO INVIATO AL SALONE DEL LIBRO) – L’ex centrocampista della Juventus, Giuseppe Furino era presente al Salone del Libro di Torino per la presentazione del libro su Gaetano Scirea, “Gaetano Scirea, il gentiluomo” di Darwin Pastorin.

Al termine della presentazione ha parlato della sua ex squadra e in particolare sull’attuale tecnico: «Penso che Allegri sia un grande tecnico, ma se Juventus vuole sollevare al cielo la Champions League deve trovare qualcun altro per la sua panchina».