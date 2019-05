L’attuale tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, deve decidere il suo futuro. Tra una settimana ci sarà l’incontro con il presidente Corsi

Non vi è ancora alcuna certezza nel futuro di Aurelio Andreazzoli. Anzi, una c’è. Ossia quella che si andrà alla prossima settimana per sciogliere ogni dubbio sul futuro dell’allenatore toscano. Ma anche che l’attesa non sarà particolarmente lunga.

L’Empoli vuole ripartire il prima possibile e sistemato il tassello nella stanza dei bottoni (con Pietro Accardi sempre nel ruolo di ds) il passaggio successivo sarà per forza di cose quello dell’allenatore. L’incontro con il presidente Corsi sarà decisivo: la volontà è quella di continuare con Andreazzoli seduto in panca ma se all’orecchio del tecnico dovessero arrivare offerte dalla Serie A (Samp e Spal sono interessate) diventerà difficile trattenerlo.