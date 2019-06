Futuro Buffon: spuntano le ipotesi Brescia o Genoa

Gigi Buffon ha salutato ieri il Paris Saint German: quale futuro per l’ex portiere della Nazionale?

La certezza è una sola ed è che Gigi Buffon non appenderà i guantoni al chiodo. Dopo aver salutato, commosso, il Paris Saint German l’ex portiere bianconero è pronto per un’altra avventura della sua carriera. Quali sono quindi le ipotesi sul tavolo di Gigi?

La Repubblica ha provato a fare un punto della situazione. Un’offerta vera gliel’ha fatta il neopromosso Brescia ma al momento Buffon l’ha messa in attesa, così come la suggestione di andare al Genoa, la squadra per la quale tifava da ragazzo. È tentato dall’idea di tornare in Serie A per battere il record di presenze in serie A di Paolo Maldini (il parziale, attualmente è 647-640), ma al tempo stesso non è convintissimo di vestire una maglia italiana diversa da quella della Juve. Prende sempre più quota l’ipotesi estero con la MSL che sarebbe felicissima di abbracciare l’ennesimo campione.