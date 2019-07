Futuro Di Biagio: l’ex ct è conteso tra una Nazionale e un club

Gigi Di Biagio è pronto per ricominciare: due le offerte che intrigano maggiormente l’ex ct dell’Under 21 italiana

Gigi Di Biagio potrebbe presto trovare una nuova panchina. Dopo aver esaurito il suo ciclo sulla panchina della Nazionale Under 21, il tecnico può ricominciare dalla nazionale della Grecia. A forte rischio infatti la posizione del Ct Anastasiadis, che dopo le elezioni in federazione del 7 luglio potrebbe essere mandato via.

Ma la nazionale ellenica non è l’unica interessata all’ex centrocampista. Su di lui c’è anche il PAOK. Il club di Salonicco deve trovare al più presto un nuovo allenatore, per affrontare il terzo preliminare di Champions League ad agosto.