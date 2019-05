Il futuro del Genoa tra Preziosi e Radrizzani: la situazione societaria

Il futuro del Genoa passa dalle mani del presidente Preziosi e per l’interesse di Radrizzani: la situazione societaria

Preziosi si salva e, adesso, rilancia. Dopo le insistenti voci circa la sua volontà di cedere il club, il presidente rossoblù replica davanti ai microfoni e conferma di voler restare al timone del Grifone. Almeno fino alla prima proposta seria. «Se e quando ci sarà un interlocutore serio, ci siederemo ad un tavolo. Altrimenti no».

Non pare allora questo il caso di Andrea Radrizzani, numero uno del Leeds accostato nelle ultime ore proprio al Genoa. Un’ipotesi che non trova conferma nelle parole di Preziosi, che archivia l’indiscrezione come «una delle tante bufale». Avanti un altro, allora.