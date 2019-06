L’Hellas Verona sta rivoluzionando il proprio organigramma: Giovanni Gardini potrebbe ritornare nella dirigenza veronese

L’Hellas Verona è tornato in Serie A dopo una stagione travagliata ed ha tutte le intenzioni di restarci. Per questo motivo c’è aria di grandi novità in casa Hellas, dove la società scaligera sta pianificando la prossima stagione e si preannunciano grossi cambiamenti non solo a livello di giocatori.

Per la panchina, infatti, appare vicino l’ingaggio di Ivan Juric, mentre potrebbe esserci il ritorno in dirigenza di Giovanni Gardini, all’Inter dal 2016. Lo scrive oggi Tuttosport.