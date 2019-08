Futuro Icardi, ancora tutto in dubbio. E l’argentino è in attesa

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Sempre ai margini del gruppo, l’argentino attende la Juve. Defilate Napoli e Roma

Non si conoscere ancora il futuro di Mauro Icardi. Ai margini dell’Inter dopo la bocciatura di Conte, l’argentino si sta comunque allenando e dalle immagini che giungono da Appiano Gentile appare anche piuttosto sereno.

Il Corriere dello Sport fa tuttavia sapere che dopo il riscaldamento e la fase atletica ha proseguito il lavoro in maniera solitaria. Altro segnale del distacco tra lui e la società. Icardi rimane in attesa: è noto che preferirebbe sposare la causa Juve qualora non dovesse arrivare Lukaku. Il Napoli potrebbe tentare un affondo ma solo a fine mercato, mentre la Roma non riscontra il gradimento del giocatore.