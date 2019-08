Futuro Icardi, lotta a due tra Roma e Napoli: ecco quanto chiede l’Inter

Futuro Icardi, lotta a due tra Roma e Napoli a suon di milioni per l’ingaggio: ecco quanto chiede l’Inter per l’argentino

Corsa a due per Mauro Icardi. E’ quanto sostiene in apertura quest’oggi Il Corriere dello Sport, che vede un acceso duello tra Roma e Napoli per mettere le mani sulla punta argentina.

Il giocatore avrebbe ricevuto offerte importanti, 8 milioni netti all’anno – bonus compresi – dai partenopei e 9 dai giallorossi. Ma, in attesa del via libera per discutere del cartellino, pesa la valutazione del proprio attaccante fatta dall’Inter: base di partenza 75 milioni.