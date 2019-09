L’Inter pensa ancora alla cessione di Mauro Icardi. Poche alternative per il centravanti: spunta anche il Barcellona

Quale futuro per Mauro Icardi? Ultime 48 ore decisive per sbloccare la situazione relativa al centravanti in uscita dall’Inter. Secondo Il Corriere della Sera, la Juventus, con la permanenza di Dybala, è fuori dai giochi.

Il PSG sembra aver confermato Neymar e proprio per questo motivo, Mauro spera nel Barcellona: i blaugrana potrebbero ingaggiare una punta, un vice-Suarez, e potrebbero puntare su Mauro. Defilato in questo momento l’Atletico Madrid. Chiusa la pista Monaco, dopo l’ingaggio di Augustin.