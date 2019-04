Wanda Nara parla ancora del futuro di Icardi e ribadisce sicura: «Siamo a Milano e ci rimaniamo»

La moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato questa sera a Striscia la Notizia a proposito del futuro del marito all’Inter.

La modella argentina si è detta sicura della permanenza di Icardi in nerazzurro, su cui non ha nessun dubbio. Ecco le sue parole: «La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini. Se gli ridaranno lafascia di capitano? Vediamo, non sarebbe un problema».