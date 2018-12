Gabbiadini, la Lazio vuole provarci: la situazione

La Lazio cerca un attaccante: il sogno è Manolo Gabbiadini, ex Napoli ora in forza al Southampton

Dopo il pareggio di ieri contro la Spal, la Lazio si rituffa sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Keita. La dirigenza biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Manolo Gabbiadini, ex Napoli ora al Southampton. Lotito è già in contatto con i Saints, vista l’imminente cessione di Hoedt, e potrebbe provare ad allargare il discorso anche al giocatore italiano. L’operazione è difficile, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, molte persone vicine al numero uno della Lazio lo spingono a fare un tentativo. Qualora non ci fossero possibilità, si valuterebbe l’ipotesi Niang, anche se sul rossonero c’è il Torino in vantaggio.