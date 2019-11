GABBIADINI: «Ranieri ci ha dato la giusta serenità» – VIDEO

Gabbiadini in zona mista dopo Sampdoria-Udinese: «Non abbiamo fatto niente di che. Il mio gol importantissimo»

(-Dalla nostra inviata) Manolo Gabbiadini è senza ombra di dubbio l’eroe di giornata per la Sampdoria. Grazie a una sua magia su punizione, seguita dal rigore trasformato da Gaston Ramirez, i blucerchiati si sono imposti in rimonta per 2-1 sull’Udinese.

«Ci deve dare morale ma non abbiamo fatto niente di che. Si fa presto anche a tornare giù, quindi dobbiamo rimanere concentrati e cercare di lottare ogni domenica. Il mio gol? È stato importantissimo, perché andare a riposo sotto di un gol è sempre brutto, invece pareggiare ci ha dato fiducia».