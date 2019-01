Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton, è un nuovo giocatore della Sampdoria. Visite mediche e ufficialità

«Quindi Manolo torna a casa» è uno dei tormentoni ricorrenti sui social per celebrare il ritorno di Gabbiadini alla Sampdoria. Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per l’attaccante che ha lasciato il Southampton per firmare con la Sampdoria. Il club Doriano ha chiuso l’accordo per un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto al termine della stagione per 9 milioni di euro. Operazione dunque da 12 milioni di euro per la società di Ferrero. A breve la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del ritorno. Insieme a lui anche l’ esterno sinistro brasiliano Dodò rientrato dal prestito al Santos ma destinato a lasciare Genova.