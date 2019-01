Gabigol lascia l’Inter: accordo col Flamengo

Futuro in Brasile per Gabigol. L’attaccante non tornerà all’Inter: intesa con il Flamengo per un nuovo prestito

Niente ritorno all’Inter per Gabigol! L’attaccante classe 1996 di proprietà dell’Inter, reduce dal prestito al Santos in cui ha collezionato 18 gol in 35 presenze, praticamente un gol ogni 2 partite, tornerà a giocare in Brasile. Gabriel Barbosa è rientrato in nerazzurro per fine prestito ma non rientrerà nei ranghi. Spalletti non avrà a disposizione il brasiliano classe ’96: secondo Sky Sport è stato raggiunto l’accordo con il Flamengo per il prestito secco del calciatore. Da San Paolo a Rio de Janeiro: Gabriel Barbosa torna in Brasile. Nuovo prestito di 6 mesi per l’attaccante.