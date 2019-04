Gabigol, sfiorata la rissa col padre di Neymar: a farne le spese un amico

Il ritorno di fiamma con la sorella di Neymar costa caro all’ex Inter Gabigol: si accende una rissa col padre

A riportarlo è la rivista brasiliana O Dia, secondo la quale il ritrovato fenomeno Gabigol, protagonista di un’ottima stagione al Flamengo, sarebbe stato al centro di uno spiacevole episodio verificatosi in un locale. Il vero protagonista dell’evento sarebbe stato il padre di Neymar, che non avrebbe gradito le voci di un ritorno di fiamma per l’attaccante del Flamengo verso Rafaella Santos, sua figlia e sorella del fenomeno del Paris Saint Germain.

Gabigol aveva dai trascorsi sentimentali con Rafaella, una relazione iniziata quattro anni fa e proseguita negli anni in maniera discontinua. L’inizio della storia d’amore segnò la fine del rapporto tra la sorella di Neymar e Lucas Lima, ex compagno di squadra della nuova fiamma. L’intromissione dei media nella vita personale della famiglia non sarebbe stata particolarmente apprezzata da Neymar Sr, che appena appresa la notizia avrebbe cercato di aggredire fisicamente l’attaccante del Flamengo in un locale, solo per venire poi bloccato dalle guardie del corpo.

Non è andata così bene ad un amico di Gabigol che si trovava li, visto che durante la colluttazione avrebbe ricevuto qualche colpo al volto nell’intento di fermare le due parti.