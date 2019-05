Juve, Galeone: «Da una vita dicevo ad Allegri di andarsene dalla Juve»

Giovanni Galeone ha regalato a Max una villa in Sardegna per l’addio bianconero: «Ora il Real Madrid, scambio con Zidane»

Giovanni Galeone lo sapeva. Il maestro di Allegri gli diceva spesso di divorziare dalla Juve: «Da una vita dicevo a Max di andarsene. Una promessa è una promessa, sono troppo contento. Gli lascerò la casa in Sardegna, garantisco che la vista è magnifica. Gli lascio anche la barca e la mia collezione di orologi che non metto più se no mi vengono i lividi».

E sul futuro ha un’idea precisa: «Potrebbe allenare il Real Madrid, Zidane non sembra contento e Max l’anno scorso era nel taccuino di Florentino Perez. Magari uno scambio».