Galliani si racconta: «Mi manca il vecchio Milan: era tutto meraviglioso»

Galliani si racconta in un’intervista, parlando di Monza e del Milan delle otto finali di Champions League

In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Galliani racconta del suo vecchio Milan e del Monza. L’attuale amministratore delegato della società lombarda di Silvio Berlusconi si è soffermato sulla squadra di Serie C e sull’obiettivo fallito in Coppa Italia: «È stato un peccato sarebbe stato il trentesimo trofeo per il presidente Berlusconi, purtroppo nel recupero è successo quel che è successo, l’obiettivo della serie B comunque ovviamente resta».

Infine, ha parlato del suo vecchio Milan e delle notti Champions che furono: «Mi mancano molto le notti delle nostre finali ne abbiamo giocate otto e otto finali sono qualcosa di meraviglioso».