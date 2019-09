Dopo la presentazione del progetto di quello che sarà il nuovo San Siro Adriano Galliani ha espresso la sua opinione in merito

Presentato il nuovo progetto per lo stadio San Siro arrivano anche le parole dei presenti in merito a quella che sarà la casa di Inter e Milan per il futuro. Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani.

«Qualunque altra città del mondo avrebbe ringraziato chi vuole investire soldi in questa città e approvato il progetto. Sono favorevole al 100%».