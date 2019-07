Gandini: «Io alla Fiorentina? Sono a disposizione»

L’ex dirigente di Milan e Roma, Gandini, ha commentato le indiscrezioni su un suo futuro alla Fiorentina di Commisso

Umberto Gandini ha ammesso che vorrebbe rimettersi in gioco nella nuova Fiorentina targata Commisso.

Ecco l’ammissione in collegamento con TMW Radio: «Quando c’è stato il passaggio di proprietà a Firenze sono stato allertato del mio possibile coinvolgimento nella nuova società viola, ma non ci sono stati contatti con la Fiorentina. Futuro? Se ci fosse bisogno in futuro io sono a disposizione».