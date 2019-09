Genoa, la società potrebbe riconfermare Andreazzoli oppure cambiare tecnico già in settimana

Notte fonda in casa Genoa. Dopo la sconfitta subita ieri all’Olimpico per mano della Lazio la società sta valutando le possibili opzioni, tra cui anche quella di esonerare Andreazzoli e chiamate un nuovo mister in panchina.

Questa mattina il tecnico ha diretto l’allenamento come di consueto ma poi ci sarà un doveroso confronto con la società. In pole come sostituto c’è il nome di Gennaro Gattuso.