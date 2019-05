Il tecnico del Marsiglia, Rudy Garcia ammette senza nascondersi che in Francia ha passato la peggiore stagione della carriera

È un Rudy Garcia afflitto quello che parla ai microfoni dei giornalisti francesi alla vigilia del match con il Tolosa. L’ex tecnico della Roma ammette che questa stagione è stata la peggiore della sua intera carriera.

Come dargli torto. Il Marsiglia sicuramente non andrà in Champions e neanche in Europa League. In Coppa di Francia è uscito ai trentaduesimi di finale e il suo percorso europeo non è stato memorabile. Per questo Garcia è a forte rischio in vista dell’anno prossimo.