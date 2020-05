Gargano svela: «Callejon? Il Napoli ha fatto una proposta. Sull’Inter…»

Walter Gargano tra Napoli e Inter: le parole dell’attuale centrocampista del Penarol al Corriere dello Sport

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

INTER – «Se tornassi indietro, farei diversamente. Ma andò così: parlai con Mazzarri e mi disse che avrei avuto meno certezze rispetto alla precedente stagione. Io volevo giocare, ne avevo bisogno per me ma anche per mostrarmi a Tabarez. E allora decisi di favorire le trattative, De Laurentiis mi spingeva a restare. Dovevo ascoltarlo».

HAMSIK – «Non è solo il giocatore più forte con cui ho giocato, ma anche una persona straordinaria. In campo sapeva fare sempre la cosa giusta».

RETROSCENA – «Chiacchiero con tanti di loro, so che è stata fatta una proposta a Callejon e spero che José resti, perché uno che si sacrifica quanto lui non lo ricordo in giro».