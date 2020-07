Gasperini: «Con la Juve sarà un test per la Champions» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atalanta conto la Sampdoria. Le sue parole

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico orobico sul prossimo avversario della Dea: la Juventus.

JUVE – «È una partita a sé, abbiamo sei punti per la matematica qualificazione in Champions, siamo vicini a Lazio e Inter. Può essere un test in previsione Champions, per adattarci e abituarci al valore di una squadra che in Champions può vincere. Io la interpreto sotto questo aspetto e vedremo come affrontarla. Poi abbiamo la partita con il Brescia, sempre importante perché possiamo mettere il punto sulla qualificazione».