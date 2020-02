Gasperini esulta: «Tre punti importantissimi, Gomez è una risorsa»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina

VITTORIA – «Sono tre punti importantissimi, chiave. Qui è un campo difficile, non vincevamo da 27 anni, e sfidavamo una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, siamo anche andati sotto dopo aver mancato un paio di occasioni con Pasalic. Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata difficile. Abbiamo insistito e creduto di poter vincere questa partita».

GOMEZ – «Per noi la posizione di Gomez è una risorsa, a seconda del momento della gara fa il terzo attaccante o si muove centrale, a costruire gioco come un centrocampista. Prima ho spostato Pasalic più avanti, poi ho messo Malinovskyi. La sua è una capacità, una risorsa e crea alternative alla squadra. Crea giocate diverse per noi più che per l’avversario».

ZAPATA – «Zapata oggi sembrava più affaticato rispetto a poco tempo fa, ma deve giocare e la sua presenza ci dà moltissimo. Paradossalmente sembrava più affaticato nel primo tempo che nel secondo. Non ha giocato per tanto, ma può crescere di condizione».

BARROW E GLI ALTRI – «Tutti molto forti ma da noi potevano giocare poco. Sono giocatori di valore e lo stanno dimostrando pure nelle loro squadre. Giocatori come Barrow e Ibanez sono punti di forza di questa società. Io poi voglio una rosa ristretta, e Musa è un ragazzo straordinario: ho esultato come se avessimo segnato noi, e dico per l’affetto. Non solo perché ha segnato alla Roma»