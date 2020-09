L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dello stato di forma del Papu Gomez

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dello stato di forma del Papu Gomez durante la conferenza stampa post vittoria in casa del Torino.

«Una vittoria molto importante. Iniziare così contro una squadra che ha del valore come il Torino è fondamentale, siamo ripartiti molto bene con buona condizione e grande fiducia. In questo contesto Gomez, come avevo già visto anche in allenamento in queste settimane, è già in ottima condizione».