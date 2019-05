Gasperini sincero: «Io alla Juve? Sono orgoglioso di quello che ho a Bergamo» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Juve dove la Dea ha strappato un punto preziosissimo

Un punto d’oro quello che l’Atalanta è riuscita a strappare alla Juve all’Allianz Stadium. I bergamaschi, in questo modo, hanno il destino nelle proprie mani negli ultimi 90′ di campionato. Basta una vittoria con il Sassuolo e sarà Champions League. Traguardo storico per Bergamo, la Dea e soprattutto per Gian Piero Gasperini.

Il tecnico degli orobici, in conferenza stampa, ha parlato di quello che potrà essere il suo futuro. Incalzato dai giornalisti su un possibile approdo alla Juventus, Gasperini ha glissato affermando di trovarsi bene a Bergamo.