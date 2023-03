Gasperini post Atalanta-Empoli: «Daremo tutto per l'Europa. Sui cambi tardivi...»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta ed Empoli di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta ed Empoli, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni in conferenza stampa.

SULLA PARTITA – «In un contesto simile è stata una vittoria importante, anche perché rischiavamo di abbatterci. Buono anche il primo tempo, ma nel secondo siamo stati molto più concreti».

CAMBI TARDIVI – «Ci sono cinque cambi nel calcio: a me non piacciono, poi è vero che sono stati dati 6 minuti di recupero. Bisogna comunque utilizzarli come li utilizzano tutti: c’era poco da cambiare perché la squadra stava facendo molto bene, poi il fatto di avere tutti gli attaccanti a disposizione, è normale che Lookman, Boga e Hojlund devono essere determinati. Ci hanno trascinato nel girone d’andata e ora ci sono Zapata, Pasalic e Muriel: hanno creato situazioni pericolose. Così siamo tutti più forti».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Io dico che per rimontare punti sulle squadre davanti serve pensare a noi. Noi è da 27 giornate che siamo in zona Europa, mai è stata l’Atalanta così nella sua storia: poi siamo stati anche primi ad inizio stagione. Questa squadra sta battagliando per starci, ma dipende da noi e dagli altri. Se questa Atalanta ha l’obiettivo di arrivare in Champions League io mi faccio da parte».

MURIEL E ZAPATA – «Muriel e Zapata li ho visti molto bene: delle opinioni me ne frega poco, però sono contento. Ho un metro di giudizio molto diverso, ed è per questo che sono soddisfatto anche del primo tempo: soddisfatto anche delle prestazioni contro Milan, Napoli e Udinese».