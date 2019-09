Gasperini: «Io alla Roma? Non ho mai avuto dubbi»

Gian Piero Gasperini parla dopo aver vinto 2-0 contro la Roma all’Olimpico: le parole dell’allenatore della Dea

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini parla dopo aver vinto 2-0 contro la Roma. Le parole del tecnico dell’Atalanta.

ZAPATA – «Sapevo che Zapata non avrebbe giocato a prescindere da Muriel perché arrivava da tantissime partite. Duvan è partito con una condizione fisica pazzesca e nelle ultime gare dava segnali di fatica, ma è normale. Domenica scorsa è entrato Ilicic ed è stato determinante, altre volte lo è stato Muriel. La panchina in questo momento conta anche di più».

DUELLI VINTI – «Se guardo solo i numeri ci sono alcuni che non hanno senso. Bisogna vedere la gara, oggi abbiamo fatto una prestazione buona. È indubbio che questa sera arrivavamo prima sulla palla. Abbiamo fatto bene anche sul piano atletico e tattico».

PARTITA – «Abbiamo fatto molto bene sulle pressioni alte. Abbiamo impedito alla Roma di sviluppare da dietro. Palomino e Kjaer hanno fatto benissimo e ci hanno dato forza nel gioco aereo».

LA GARA – «Le partite di calcio in Italia sono queste. Nel primo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Se Dzeko o Zaniolo segnano rischiamo di avere un risultato diverso. Ciò non toglie che abbiamo fatto una buona prestazione».

NO ALLA ROMA – «Non è che è stato un “no” alla Roma. Sono una serie di situazioni che si sono create. Andare via da quella gente sarebbe stato un gesto impossibile e di un’ingratitudine esagerata per tutto quello che Bergamo ha fatto. Io sapevo che via prendere per quanto la Roma poteva affascinarmi, ma non c’era dubbio sulla mia scelta».