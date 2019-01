Gattuso resta ma il tecnico sorride a metà

Il Milan ha confermato la fiducia a Rino Gattuso. Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra i dirigenti rossoneri

Dopo aver incassato la fiducia di Leonardo e Maldini, Rino Gattuso ha incassato anche la fiducia del nuovo amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Il nuovo dirigente milanista ha ribadito la sua fiducia nei confronti del tecnico del Milan che, salvo sorprese, guiderà la formazione rossonera almeno fino al termine della stagione. Gattuso in­cassa la fiducia, è più sereno, ma sorride a metà perché il mercato che si apre domani la­scia aperti diversi interrogativi.

Il club milanista è alle prese con il Fair Play Finanziario e le scelte saranno oculate. Dopo la campagna estiva che non ha portato del tutto al salto di qua­lità, gennaio non ammette erro­ri. Anche in questo caso però Leonardo, Maldini e Rino sem­brano a volte avere idee non sempre convergenti: Leo aveva tentato Ibrahimovic mentre Gattuso avrebbe preferito allenare Muriel, il suo preferito con caratte­ristiche diversis­sime da Ibra, avrebbe potuto coprire fascia e area, le zone più scoperte della squadra. Oltre ai nuovi vanno tutelati i presenti: aver collegato il futuro di Higuain e Bakayoko al raggiungi­mento del quarto posto può es­sere un disagio invece che uno stimolo.