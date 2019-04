Gennaro Gattuso rassicurato (per il momento) sulla permanenza al Milan: ieri Leonardo e Paolo Maldini hanno fatto visita al tecnico, che valuta novità per l’Udinese

Nonostante le due sconfitte di fila in campionato contro Inter e Sampdoria, Gennaro Gattuso non teme per il posto (almeno fino a fine stagione): il tecnico rossonero è ad oggi assolutamente confermato sulla panchina e prepara la prossima sfida contro l’Udinese di domani. Ieri a Milanello hanno fatto visita Leonardo e Paolo Maldini: i due dirigenti, in rappresentanza della società, hanno voluto rassicurare Ringhio e rassenare gli animi, riporta stamane La Gazzetta dello Sport. Un atto non casuale a quanto pare, perché segue le parole non propriamente tranquillizzanti dello stesso Leonardo subito dopo la partita contro la Samp dell’altro giorno nei confronti del tecnico, su cui comunque dovrebbe essere avviata una riflessione al termine della stagione, qualificazione o non qualificazione alla prossima Champions League.

Con Maldini e Leo probabilmente Gattuso ha parlato anche dello stato d’animo della squadra e su cosa nelle ultime settimane è mancato ai giocatori. In vista della gara con l’Udinese, rilanciata dopo il ritorno di Igor Tudor, l’allenatore rossonero medita un cambio di modulo con il 3-4-1-2 già utilizzato nel finale della gara contro i blucerchiati di sabato che prevede Lucas Paquetà sulla trequarti alle spalle del duo offensivo composto da Krzysztof Piatek, che vive un momento di flessione, e Patrick Cutrone, finalmente forse nuovamente titolare proprio di fianco al polacco che gli aveva scippato il posto. Si valuta comunque anche il 4-2-3-1: oggi probabilmente arriverà la decisione definitiva.