Gattuso: «Il caso spogliatoio è del 5 novembre. Ora dobbiamo giocare»

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Napoli, Gennaro Gattuso è tornato sul caos scoppiato il 5 novembre nello spogliatoio del Napoli, culminato con l’ammutinamento degli azzurri. Le parole del tecnico.

«Vuol dire che dal 5 novembre siamo con questo pensiero. Il problema è che dobbiamo giocare e abbiamo un obiettivo: essere pronti, fare i professionisti. E’ successo il 5 novembre, non ci svegliamo e ce ne rendiamo conto ora. Non si è risolta? Se non si risolve, serve guardare al lavoro»