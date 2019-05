Gattuso lascia il Milan: tutto il meglio delle sue conferenze stampa – VIDEO

Gattuso lascia il Milan: tutto il meglio delle sue conferenze stampa. Dal «Sono un uomo solo» sino al «Ho paura solo della morte»

«Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi», così Gennaro Gattuso ha motivato a La Repubblica la scelta di dimettersi dal ruolo di allenatore del Milan. Il tecnico calabrese, come spesso evidenziato nel corso della stagione, non ha mai accettato di essere considerato un peso per la società rossonera.

Durante le sue conferenze stampa sono però spesso emersi anche spunti divertenti e simpatiche battute che rispecchiamo alla perfezione la personalità dello staff rossonero.