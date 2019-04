Gattuso: «Nulla di grave per Romagnoli. Stiamo lavorando sulla pressione, ma dobbiamo servire meglio Piatek»

L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN. «Romagnoli ha preso una botta. Piatek? Serviamolo meglio»

Al termine di Milan-Lazio, l’allenatore dei rossoneri Gennaro Gattuso ha parlato a DAZN analizzando la partita.

«Per giocare contro la Lazio serve per forza fare così. Velocità, tecnica e fisicità. Già una settimana fa avevamo dimostrato di essere in ripresa, oggi abbiamo vinto la battaglia in mezzo al campo e siamo stati bravi. Oggi la squadra ha fatto il suo dovere».

La condizione di Romagnoli: «Non c’è nulla di muscolare. Ha preso una vecchietta su entrata di Correa, gli dava fastidio, non riusciva più a piegare il muscolo e alla lunga ha chiesto il cambio».

Il secondo tempo aggressivo: «I ragazzi devono lottare per la maglia, non per me. Gli allenatori passano, il club resta. Oggi eravamo in dovere di fare una prestazione gagliarda, dobbiamo fare i complimenti alla squadra che nonostante la giovane età sta dando tutto. I momenti negativi ci sono e passano, importante ritrovare la vittoria».

La rissa a fine gara: «Mi sono pure stirato per placare tutti. Ero in panchina, ho visto che già c’erano delle parole che volavano tra i nostri e quelli della Lazio. L’importante è che sia finita qua. Quando ero giocatore mi gasavo in queste cose, oggi le vedo con una testa diversa e non ho più l’età. Se mi parte uno schiaffo rischio di prenderle perché sono tutti palestrati ed alti un metro e novanta».

La pressione alta: «Ci stiamo provando, ci stiamo lavorando molto. Oggi Çalhanoglu pressava sempre Leiva. Spesso abbiamo sbagliato i primi tempi del pressing beccando qualche imbucata. Dobbiamo ancora migliorare. Come noi studiamo gli avversari anche loro lo fanno, quindi è normale dover provare cose nuove. Cose diverse».

Piatek al centro della manovra: «Non bisogna dimenticarsi che Kris non ha mai riposato in stagione. A volte ci sta che non sia brillantissimo, quindi dobbiamo essere bravi noi a facilitargli le cose. Oggi abbiamo reso le cose facili ad Acerbi, va a nozze sulle palle lunghe, quindi dobbiamo cercarlo meglio».