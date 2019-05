Gattuso: «Penso di essere bravino, Milan mai così in alto in 6 anni»

Il Milan batte il Frosinone e vede la Champions League. Ecco le dichiarazioni di Gattuso dopo la vittoria a San Siro

Il Milan batte 2-0 il Frosinone e si avvicina alla qualificazione in Champions League.

Ecco le parole di Gennaro Gattuso dopo il trionfo dei rossoneri:«Si, siamo in Champions ora prima della sfida dell’Atalanta. Ringraziamo Gigio e speriamo in un risultato positivo della Juventus. Critiche? Ci sono state tante chiacchiere, dicevano che non potevo allenare, ma parla la classifica per me. Penso di essere bravino, ma posso migliorare. Il Milan da sei anni non era così in alto. La squadra ha fatto tanta roba, poi chi mi giudica mi giudicherà».