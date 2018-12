Milan, full immersion Gazidis: parla già italiano e affascina Gattuso

Primo giorno, ufficiale, da milanista per Ivan Gazidis. Il nuovo ad ha già conquistato tutti, compreso Gattuso

Ivan Gazidis alla conquista di Milanello. Ieri l’ex Arsenal, che parla già italiano, ha preso contatto con la nuova realtà milanista, presentandosi al centro tecnico per iniziare il primo giro di presentazioni. Insieme a lui anche Leonardo e Maldini: la dirigen­za riunita ha poi pranzato con Gattuso, mentre i gioca­tori hanno pranzato alle 9.30 del mattino per adeguarsi al lunch match di quest’oggi contro il Parma che andrà in scena alle 12.30. Il dirigente sudafricano ha iniziato a conoscere il suo nuovo mondo e ha già lasciato il segno.

«Quando parla è un tipo che affascina – ha rac­contato ieri Rino Gattuso in conferenza stampa –, si vede che ha esperienza e sa di calcio, sa­ prà dare un valore aggiunto». Il suo primo giorno a Milanello è durato poco più di 3 ore, poi di corsa a lavoro. E’ stato scelto da Paul Singer per far lievitare i ricavi del Milan, fermi ormai da troppo tempo e i rossoneri sperano di avere una crescita importante come quella avuta dall’Arsenal negli ultimi anni. Per questo è stato scelto dai rossoneri, per questo ha avuto un contratto da ‘top player’ (4 milioni) e per questo Elliott gli ha dato in mano le chiavi della parte amministrativa del Milan.