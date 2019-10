Alla Luminus Arena la seconda giornata di Champions League 2019/20 tra Genk e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la grandissima vittoria all’esordio contro il Liverpool, il Napoli vuole confermarsi in Champions League, in Belgio contro il Genk. Gli uomini di Ancelotti, con 6 punti in due partite, metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.

Sintesi Genk Napoli MOVIOLA

8′ Inizio blando – Buon inizio del Genk in intensità, ma per ora nessuna sortita offensiva da parte delle due squadre.

12′ Manolas prova la girata – Rovesciata tentata dal greco sugli sviluppi di un corner: palla colpita male, esce di molto.

16′ Doppio legno per il Napoli – Clamorosa doppia occasione per il Napoli: cross di Mario Rui, la palla dopo un rimpallo arriva a Callejon che tira a botta sicura. Coucke para e devia sul palo, sulla ribattuta è lesto Milik che alza il pallone e tocca la parte alta della traversa.

19′ Genk vicino al vantaggio – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro da fuori di Hrosovsky, deviazione fortuita di tacco di Samatta e palla fuori di pochissimo. Si salva il Napoli.

26′ Traversa di Milik – Gran cross di Callejon, Milik da solo davanti alla porta colpisce la traversa di destra. Il polacco avrebbe potuto inquadrare la porta facilmente.

33′ Esce Mario Rui – Il portoghese, uno dei migliori in quest’inizio partita, esce per infortunio. Al suo posto Malcuit.

36′ Occasione Genk – Sugli sviluppi di un calcio di punizione per i padroni di casa, Meret salva su un colpo di testa.

38′ Altra doppia occasione per il Napoli – Ancora una volta il Napoli vicinissimo al vantaggio. Da un calcio d’angolo, Koulibaly tira a botta sicura con il portiere belga a terra, ma Hrosovsky salva sulla linea. L’azione continua ed è ancora Koulibaly a fare la sponda per Milik, che colpisce di testa da buona posizione ma la alza troppo.

41′ Ci prova Bongonda – Tiro da fuori molto insidioso del centrocampista del Genk, palla fuori.

43′ Meret salva ancora – Altra grande parata del portiere napoletano, su un tiro di Berge successivo a una sanguinosissima palla persa da Allan.

45′ + 2′ Intervallo – Kovacs fischia la fine della prima frazione.

Migliore in campo: Meret PAGELLE

Genk Napoli 0-0: risultato e tabellino

Genk (4-3-3): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hagi, Hrosovsky; Bongonda, Samatta, Ito, All. Mazzù. A disp: Vandevoordt, De Norre, Wouters, Dewaest, Heynen, Paintsil, Onuachu.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33′ Malcuit); Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik, All. Ancelotti. A disp: Ospina, Luperto, Malcuit, Zielinski, Younes, Mertens, Llorente.

Arbitro: Kovacs