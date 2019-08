Genoa, agente Hiljemark: «Tornerà più forte dopo l’operazione»

L’agente di Oscar Hiljemark ha fatto il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche del centrocampista rossoblù

Oscar Hiljemark è impaziente di tornare in campo e riprendersi il Genoa. Il centrocampista svedese vuole mettersi alle spalle il lungo infortunio, come ha sottolineato il suo agente Daniele Piraino ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Hiljemark ha solamente bisogno di un po’ di tempo per un recupero totale dopo l’intervento all’anca. La tabella di marcia è stata rispettata ed il giocatore sta rientrando al meglio. Tempi tecnici dopo l’operazione che proseguono tranquillamente senza intoppi. Il giocatore sarà pronto per l’inizio della nuova stagione sportiva. L’intervento che ha subito è di quelle importanti ma il suo recupero sarà totale e tornerà come se non meglio di prima»