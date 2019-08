Genoa, Andreazzoli: «Mercato, arrivato qualcosa in più. Su Schone…»

Aurelio Andreazzoli ha parlato delle operazioni di mercato condotte dal Genoa, commentando l’impatto dei nuovi innesti

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Masone, Aurelio Andreazzoli ha analizzato la situazione della Genoa. Ecco le dichiarazioni.

MERCATO – «Nuovi acquisti? Sono arrivati i giocatori che volevamo. Anzi, è arrivato qualcosa di più dal mercato e dobbiamo ringraziare il nostro presidente».

SCHONE – «Non avevamo fretta per lui, avremmo potuto perdere questa occasione. Lasse è qui con noi, è un giocatore importantissimo e una grande persona».

ATTACCO – «Manca un attaccante? Ma ne abbiamo sei! Sono tanti, non credo ci manchi qualcosa. Facciamo le valutazioni su questi, sono tutti molto importanti per noi ma sei sono tanti».

OBIETTIVI DEL GENOA – «Non penso che questa sia l’occasione più importante della mia carriera. Sentirsi corteggiati da una società come questa fa piacere, ma il mio futuro è molto lungo! Serie A? Cerchiamo il primo obiettivo, ovvero il risultato. Attraverso quello si ottiene tutto il resto, come ad esempio la salvezza. Come arrivare al risultato? A tutti piace vedere uno spettacolo. Se ottieni il risultato giocando bene son contenti tutti, ma non è obbligatorio».